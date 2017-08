Capitania do Funchal pede que embarcações fiquem nos portos de abrigo

Lusa 05 Ago, 2017, 10:22 | País

O aviso tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera relacionadas com vento forte.

A mesma nota refere que o vento vai soprar entre os 51 e os 62 quilómetros por hora de qualquer direção.

"Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", pode ler-se no aviso.

Também a ANA -- Aeroportos de Portugal alertou na quinta-feira para a possibilidade de "constrangimentos" no movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto da Madeira -- Cristiano Ronaldo devido a estas previsões de vento forte na ilha, entre os dias 05 e 08. Até ao momento as operações decorrem com normalidade.