Capitania do Funchal prolonga avisos de vento e agitação marítima forte até domingo

Os avisos emitidos na sexta-feira vigoravam inicialmente até às 06:00 de hoje, mas foram prolongados até domingo, tendo por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Capitania do Funchal recomenda, assim, "que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", lê-se num comunicado enviado às redações.

De acordo com a nota, assinada pelo capitão do Porto do Funchal, Rodrigues Teixeira, o vento deverá soprar de nordeste, podendo ser forte, mas com tendência para diminuir ao final do dia.

As ondas podem chegar aos cinco metros na costa norte da ilha e aos três na costa sul.