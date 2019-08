"Capitão de Abril" Vasco Lourenço sofreu queda e fraturas e será operado quinta-feira

Lusa07 Ago, 2019, 16:40 | País

"Estou na expectativa porque amanhã vou ser operado. Foi em casa, logo a seguir ao almoço, dei um tropeção e caí. Nada de mais. Foi o cotovelo e o colo do fémur. São duas operações, os médicos é que saberão o tempo e os aspetos técnicos, mas está tudo normal e estabilizado", disse o próprio à Lusa desde a unidade de ortopedia do hospital lisboeta.

O coronel Vasco Lourenço, 77 anos, fez parte da comissão política do Movimento das Forças Armadas (MFA) durante a "Revolução dos Cravos" e pertenceu posteriormente ao Conselho da Revolução. O militar foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade em 1983 e com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique em 1986, presidindo atualmente à Associação 25 de Abril.