Capoulas Santos anuncia fim da tolerância para quem não defende a floresta

Mário Aleixo - RTP05 Mai, 2019, 07:21 / atualizado em 05 Mai, 2019, 07:21 | País

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios Capoulas Santos adianta que é "incompreensível" que ainda haja 28 câmaras com planos desatualizados. Segundo o ministro, chegou a altura do Governo passar da "atitude persuasiva" para a aplicação das sanções previstas na lei e que passam pela redução do financiamento público. Apesar de não ser competência do ministro da agricultura aplicar sanções, Capoulas Santos considera que não há mais margem para câmaras que não cumprem.

Limpeza das matas

Relativamente à limpeza das matas, Capoulas Santos admite que o ministério da Agricultura não tem condições para limpar tudo e por isso tem estado a começar pelas freguesias de maior risco.



E até o ministério já foi multado pela GNR num terreno em Leiria. Em causa está um problema que subsiste, ainda que com menor dimensão: a falta de empresas que façam a limpeza dos terrenos.

Fundos para desenvolvimento

Nesta entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o ministro da Agricultura revelou que no âmbito do Plano de Desenvolvimento Rural pretende aprovar projetos em "overbooking", ou seja, para ter uma execução de 100 por cento, Capoulas Santos vai comprometer 120 por cento da dotação. Os 20 por cento a mais correspondem, segundo o ministro, à percentagem de incumprimento esperada. Neste momento 53 por cento do PDR está executado, o que corresponde a 2,2 mil milhões de euros pagos e, até ao final do ano, a execução do PDR vai chegar aos 65 por cento.

Seca e pecuária

O ministro da Agricultura garantiu que as chuvas de abril mitigaram os efeitos da seca na agricultura, não houve quebra de rendimento e até há casos de aumento por isso, adianta que não se justifica "uma catadupa de apoios. É manifestamente exagerado".





Atualidade política

Num âmbito mais geral Capoulas Santos acusa a Assembleia da Republica de "invadir" as competências do Governo e exige uma reflexão sobre a função do parlamento e do Governo. Admite que ficou surpreendido com a posição dos partidos da direita. Tudo por causa da contagem de tempo de serviço dos professores.

Admite no entanto que ao nível do armazenamento, as chuvas de abril não foram suficientes e, por isso, o sector da pecuária vai sentir os efeitos da seca. Capoulas Santos promete medidas de apoio no acesso a água para todos os produtores que o pedirem até ao próximo dia 15.Capoulas Santos espera que o mandato vá até ao fim mas também não considera que a solução governativa tenha de ser repetida no futuro. Afirma: "Não estamos condenados a eternizar esta forma nem temos de dá-la por concluída, só porque aconteceu um episódio".Capoulas Santos, Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, à Antena1/Jornal de Negócios no Programa Conversa Capital, uma entrevista de Rosário Lira (Antena1) e Filomena Lança (Jornal de Negócios), para ouvir na íntegra este domingo depois do noticiário das 13h00.