Capucho regressa ao partido e saúda "matriz social-democrata" de Rui Rio

Lusa19 Fev, 2018, 16:41 | País

"Até final da semana", Capucho e um grupo de militantes expulsos por apoiarem uma candidatura independente nas autárquicas de 2013, em Sintra, vão pedir, ao Conselho de Jurisdição Nacional, a revogação da decisão de há cinco anos.

Em declarações à agência Lusa, o antigo secretário-geral social-democrata afirmou que já não se justificam os motivos que levaram à suspensão da militância por ele e mais 80 militantes apoiarem Marco Almeida, dado que o PSD se "arrependeu" e apoiou-o nas autárquicas seguintes.

No dia seguinte ao congresso do PSD, de consagração de Rui Rio, António Capucho anotou que a moção de estratégia "é de regresso à matriz social-democrata", que faz "uma retificação do percurso anterior", com Pedro Passos Coelho, com a qual discordou.

E disse esperar que resulte -- "tenho esperança que sim" -- o "acordo político" entre Rio para uma "unidade na ação" no partido, desdramatizando quer a votação da comissão política (64,7%) quer a escolha da ex-bastonária Elina Fraga para vice-presidente.