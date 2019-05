"Carabinieri" e GNR juntos a patrulhar peregrinação a Fátima

Foto: Nuno Veiga - Lusa

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, destaca a importância desta ação conjunta, repetindo a experiência que tem sido feita com forças de segurança de Espanha e França.



Esta quinta-feira foi assinado, em Lisboa, um memorando de entendimento entre a GNR e o Departamento da Segurança Pública italiana. Para além de Fátima, os carabineiros italianos vão também fazer patrulhas conjuntas com a GNR noutros eventos especiais e em locais turísticos como Lisboa, Sintra, Setúbal e no Algarve.