Caravelas e Outeiro ameaçados pelo fogo

A intensidade do vento está a aumentar e ameaça alastrar até junto a aldeia do Outeiro, assustando as populações.



Este é terceiro susto grande que a localidade apanha devido aos fogos. Este ano, especialmente, a %u201Cvegetação seca%u201D vai %u201Cpôr-nos a todos em perigo%u201D, afirmou Vicente, morador do Outeiro.



As próximas horas vão ser decisivas.