Caravelas-portuguesas em grande número nas praias

Foto: Reuters

Há risco de incêndio muito elevado em algumas zonas do Algarve, Alentejo e interior norte e centro. Estão proibidas as queimadas e fogueiras de recreio ou lazer e é proibido lançar foguetes e fumar em espaços florestais.



Outro alerta é para a possibilidade de aparecerem nas praias as águas vivas e as caravelas portuguesas, espécies perigosas das comuns alforrecas. A autoridade marítima avistou alguns destes animais nas praias da região de Lisboa.