Carga fiscal em Portugal atingiu valor mais alto em 24 anos

Nunca o valor cobrado em impostos foi tão alto. No ano passado, o Estado arrecadou 71 mil e 400 milhões de euros, o que representa 35,4% de toda a riqueza criada no país - mais um ponto percentual do que no ano anterior.



O Instituto de Estatística confirma que os maiores contributos vieram do IVA e do IRS e que o imposto sobre o consumo subiu mais de mil milhões de euros.



As contribuições para a segurança social também cresceram e muito: mais de 1.100 milhões de euros. Além disso, os impostos diretos, os indiretos e as contribuições para a segurança social aumentaram mais de 6%, cresceram acima da economia que subiu 2,1% no ano passado.



Mas ainda assim o peso da carga fiscal em Portugal está abaixo da média europeia. Entre os 28 países, o país está praticamente a meio da tabela.