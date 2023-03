Cargueiro obrigado a atracar em Alcântara não tinha droga

Não foi encontrada droga no interior do cargueiro obrigado a atracar no Cais de Alcântara em Lisboa. A embarcação foi intercetada ontem a mais de 100 milhas da costa. Havia suspeitas de que o navio proveniente da América do Sul estivesse ao serviço do alegado tráfico internacional de droga.