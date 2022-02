Cáritas de Bragança prepara carrinhas com bens essenciais para enviar para a Ucrânia

EPA

Em Bragança, a Cáritas, conjuntamente com a comunidade ucraniana que ali vive e em articulação com outras comunidades do pais, estão a fazer uma recolha de bens, roupas e outros materiais para ajudar a população que está em Guerra.