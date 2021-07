Carlos Alexandre considera que há indícios fortes da prática de crimes por Luís Filipe Viera

O juiz Carlos Alexandre considera que há indícios fortes da prática de crimes por parte de Luís Filipe Viera e pelos outros três arguidos que estiveram detidos, no âmbito da operação Cartão Vermelho. No despacho a que a RTP teve acesso, o magistrado fala numa atividade rentável, feita com discrição e elegância, mas sublinha a necessidade de o Ministério Público sustentar as suspeitas.