Carlos Alexandre quer ouvir primeiro-ministro sobre o caso de Tancos

Foto: João Relvas - Lusa

O juiz insiste na importância de ouvir presencialmente António Costa no caso de Tancos. Proferiu mesmo um despacho a sublinhar a importância de o depoimento do chefe do Governo não ser feito por escrito, como previsto pelo Conselho de Estado.