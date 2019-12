Carlos César acredita numa convergência sobre o orçamento na especialidade

No final do encontro, o presidente do partido, Carlos César remeteu uma maior convergência com os partidos de esquerda e com o PAN, para a fase da discussão na especialidade.



Carlos César assume que, nesta fase, o documento reflete as ideias do PS e do Governo.



Apesar de adiar a convergência para o momento do debate e discussão na especialidade, Carlos César disse que não receia um chumbo do orçamento na generalidade.



O presidente do PS disse que isso iria criar uma crise injustificável.