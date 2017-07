Carlos César relativiza ausência de António Costa

Carlos César, líder da bancada parlamentar do Partido Socialista, assegura que o primeiro-ministro continua a governar e que o Governo está concentrado em fazer o que tem de fazer.



Carlos César responde que o Governo está concentrado em reverter a degradação dos serviços públicos causados pela governação do PSD e do CDS.



Isto depois de Assunção Cristas do CDS ter reclamado o regresso de férias de António Costa para demitir o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e a ministra da Administração Interna Constança Urbano de Sousa, por alegadamente não terem estado à altura das responsabilidades governativas.