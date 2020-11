Carlos Conceição com prémio de melhor realização europeia em Sevilha

No último dia do festival de Cinema de Sevilha, em Espanha,o realizador Carlos Conceição foi distinguido com o Prémio para a Melhor Realização Europeia pelo filme "Um Fio de Baba Escarlate". O realizador confessa à jornalista Margarida Vaz que não contava com a distinção.