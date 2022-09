Carlos Condesso recandidata-se à liderança da distrital do PSD da Guarda

"Ao longo da minha já longa militância sempre servi o partido e o distrito com a mesma seriedade e determinação, o que me leva a crer que tenho dado o meu contributo, juntamente com muitos dos que me continuam a apoiar e a sentir a mesma vontade e o mesmo empenho em continuar a trabalhar pelo nosso território", justificou Carlos Condesso.

A candidatura do social-democrata e atual presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo tem como `slogan` "Manter a Confiança".

"Tomei esta decisão porque todos me conhecem bem e sabem que não viro as costas ao meu partido e, muito menos, ao nosso distrito [da Guarda]. Sempre estive disponível para servir o PPD/PSD e é o que quero continuar a fazer, contando, naturalmente, com o apoio imprescindível dos militantes do distrito", explicou, numa nota enviada à agência Lusa.

No documento, o responsável referiu ainda que nos dois últimos anos, apesar da pandemia, que condicionou a realização de algumas ações por parte da estrutura distrital, não deixou de estar próximo dos militantes e dos diversos setores de atividade, "defendendo sempre os seus interesses e reivindicando sempre medidas de discriminação positivas" para o distrito e para os territórios do interior.

Acrescentou que no mandato que agora termina, iniciado em julho de 2020, o PSD "obteve um grande resultado autárquico, ficando com a maioria das autarquias, saindo vencedor em oito das 14 Câmaras do distrito" da Guarda.

Segundo Carlos Condesso, a recandidatura "também foi estimulada pelos diversos elementos da atual Comissão Política Distrital, por muitos militantes e por cidadãos dos mais variados setores de atividade do distrito".

Na lista tem como candidatos a vice-presidentes Rui Ventura (presidente da Câmara Municipal de Pinhel) e Vítor Proença (presidente do município do Sabugal).

O candidato à Mesa da Assembleia Distrital é o ex-presidente da distrital e ex-deputado Carlos Peixoto e Jacinto Dias é candidato a presidente do Conselho de Jurisdição Distrital.

António Peres de Almeida está indicado para presidir à Comissão Distrital de Auditoria Financeira e João Prata para o cargo de Secretário Distrital do PSD da Guarda.

Carlos Condesso referiu que apresentará brevemente a totalidade da equipa que o vai acompanhar, apontando que "tem provas dadas e uma vasta experiência política", e que "evidencia a equilibrada representatividade de militantes de todos os concelhos do distrito".

Na opinião do social-democrata, a sua candidatura "é mobilizadora, abrangente e, acima de tudo, de união, para que a convergência impere", com o objetivo de o partido vencer "os desafios do futuro".

"Afirmar o distrito é o desígnio de toda a equipa que me irá acompanhar. Manter a confiança é o que pedimos a todos os militantes", rematou.