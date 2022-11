Carlos Costa deixa acusações a antigo ministro das Finanças Mário Centeno

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O livro de memórias do antigo governador do Banco de Portugal continua a provocar polémica. No livro, para além de António Costa, Carlos Costa também acusa o então ministro das Finanças, Mário Centeno, de ter negociado diretamente com o Santander a venda do Banif sem ter dado conhecimento ao regulador.