Carlos Costa sabia ou não sabia das operações ilícitas na Caixa?

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Carlos Costa garante que não teve nada a ver com os créditos em análise, e ao mesmo tempo diz estar pronto para esclarecer o caso.



Na opinião do comentador de Assuntos Económicos da Antena 1, Nicolau Santos, há uma contradição neste comunicado e deixa a pergunta: sabia ou não sabia das operações ilícitas na Caixa?



O atual governador do BdP exerceu funções na CGD precisamente no período abrangido pela auditoria à Caixa, que identificou perdas avultadas na instituição bancária.



Em comunicado, o Banco de Portugal garante que o Governador nunca teve responsabilidades nas áreas de crédito de risco, acompanhamento de clientes ou controlo e auditoria interna. No entanto acrescenta estar a analisar a polémica auditoria e que daí retirará as consequências que se imponham.