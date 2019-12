Carlos Lopes Pires nomeado para o Serviço de Informações Estratégia e de Defesa

Carlos Lopes Pires será o novo director do Serviço de Informações Estratégica e de Defesa, a “secreta” para as ameaças externas. A escolha feita por António Costa foi confirmada à Antena 1 pelo gabinete do primeiro-ministro.