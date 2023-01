Carlos Moedas apresenta balanço dos danos e prejuízos das cheias

A apresentação dos dados está marcada para as 15h30, nos Paços do Concelho.Até agora, o município não apresentou qualquer estimativa de prejuízos, mas Carlos Moedas antecipou, na quarta-feira, que “são valores altos” e que há “a necessidade de uma grande ajuda por parte do Governo”.Em 21 de dezembro, a Câmara de Lisboa aprovou a atribuição de um total de 2,26 milhões de euros à Caritas Diocesana de Lisboa e à Cruz Vermelha Portuguesa, para apoiar proprietários ou arrendatários de habitacionais afetadas pelas recentes intempéries na cidade, em que se prevê “um apoio financeiro de 1.000 euros por agregado familiar”, valor que passa para 2.000 euros sempre que a família integre idosos (maiores de 65 anos) ou crianças e jovens (menores de 18).O município decidiu, também, disponibilizar 740 mil euros para apoiar o comércio local afetado pelas intempéries na capital.