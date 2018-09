Carlos Moedas. Europa monitorizará utilização dos fundos para incêndios

Foto: Yves Herman - Reuters

No final da sua intervenção na Universidade de Verão do PSD, Carlos Moedas foi questionado pelos jornalistas sobre a notícia do jornal i, segundo a qual a maior parte do apoio disponibilizado pelos parceiros europeus vai ficar nos cofres do Estado para que seja possível repor veículos e reforçar o material de combate aos fogos.



"A Europa monitoriza e vai olhar exatamente para como é que os dinheiros foram utilizados, vamos olhar para os regulamentos, e se houve algo que correu mal a Europa nisso tem sido sempre muito direta quando há algum uso indevido (...). Se há alguma irregularidade tenho a certeza que vamos seguir, mas não tenho dados suficientes para o dizer", afirmou o comissário europeu para a Investigação, Inovação e Ciência Carlos Moedas.