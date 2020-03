Carlos Moedas recebeu Prémio Universidade de Coimbra 2020

O ex-Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação anunciou que o prémio no valor de 25 mil euros vai destinar-se a apoiar alunos de Beja, a terra natal, que queiram estudar fora, nomeadamente em Coimbra.