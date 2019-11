Carlos Santos Silva garante que era ele o proprietário da casa em Paris

Foi nessa habitação que viveu José Sócrates, apanhado nas escutas a falar como se fosse ele próprio o proprietário do imóvel.



No segundo dia de interrogatório, foi também confrontado com o pagamento ao antigo primeiro-ministro de luvas do Grupo Espírito no valor de mais de 26 milhões de euros.