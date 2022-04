Carlos Silva responsabiliza Governo por coesão social

"Cabe ao Governo evitar uma situação de rotura social. Ou o Governo percebe que está perante uma eventual convulsão social e toma medidas que deem aos trabalhadores a possibilidade de respirarem de alívio, ou então temos realmente um problema", disse o sindicalista em entrevista à agência Lusa.



Carlos Silva, que deixa a liderança da UGT no próximo congresso da central, que se realiza sábado e domingo em Santarém, afirmou que as centrais sindicais portuguesas estão disponíveis para mobilizar os trabalhadores, caso estes voltem a ser sacrificados.



"Acho que os trabalhadores vão estar disponíveis (para lutar), porque um Governo de maioria absoluta implica responsabilidade absoluta e essa responsabilidade implica dialogar com todos", disse.



Carlos Silva alertou para as consequências da guerra na Ucrânia, tanto para Portugal como para a Europa, nomeadamente a subida dos preços de bens de primeira necessidade, e consequentemente o agravamento das condições de vida dos trabalhadores e da população em geral.



"O problema é que há muitos anos que o país vive em sacrifício", afirmou, considerando que os trabalhadores portugueses não vão aceitar a imposição de mais sacrifícios.



"O Governo do PS tem obrigação, enquanto Governo de esquerda, de assegurar a coesão social", defendeu Carlos Silva.



No entanto, para o secretário-geral da UGT, é ainda tempo de dar o benefício da dúvida ao novo Governo, que tomou posse recentemente.



"Os primeiro 100 dias de Governo são fundamentais para perceber a sua estratégia, se vai ou não haver diálogo. Por isso, não vamos fazer lutas antes de o Governo ver o seu programa consagrado no parlamento", assegurou.



Aumentar salários é essencial



Carlos Silva considerou ainda que os resultados das eleições legislativas de janeiro mostram que "as pessoas querem estabilidade" e que essa estabilidade "tem que resultar em paz social, com valorização dos trabalhadores e dos salários".



"O Governo tem a perceção que é preciso aumentar os salários em Portugal, que é preciso abandonar o paradigma dos baixos salários", defendeu.



Segundo o sindicalista, são necessárias medidas do Governo para assegurar a mudança, mas para isso "é preciso existir vontade política".



"Se o Governo quiser melhorar as condições de vida e de trabalho, tem agora condições para o fazer na Assembleia da República", considerou, referindo-se à maioria absoluta conseguida pelo PS.



Acordos de concertação em perspetiva



Carlos Silva lembrou que o primeiro-ministro, António Costa, "ambiciona celebrar dois acordos de concertação social no primeiro semestre deste ano, um sobre a Agenda do Trabalho Digno e outro sobre Rendimentos e Competitividade, (...) mas as empresas dizem sempre que não há condições para aumentar salários".



"A UGT mantém disponibilidade para os dois acordos de concertação, mas não irá subscrever um acordo que não tenha como contrapartidas aumentos salariais para os trabalhadores do setor privado, da Administração Pública e do Setor Empresarial do Estado", prometeu.



Isto porque, segundo disse, "à UGT só lhe cabe defender, enquanto central sindical, uma mais justa distribuição de riqueza e a diminuição da carga fiscal".



Acrescentou que existem questões que a UGT há muito reclama, como a reposição do valor do trabalho extraordinário para o valor pago antes da intervenção da "troika", tal como o valor das indemnizações por despedimento.



"Há 10 anos que o país não evolui, nem para voltar ao que vigorava antes da 'troika'. Se o Governo tem vontade política para repor que o faça", disse Carlos Silva.