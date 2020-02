Carnaval com temperaturas que podem chegar aos 26 graus

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Patrícia Gomes, nos próximos dias prevê-se céu limpo e vento moderado a fraco a soprar do quadrante leste, sendo mais intenso nas terras altas.

"Em relação às temperaturas, hoje já sobem, tanto a mínima como a máxima, e vão manter-se mais ou menos nos mesmos valores até segunda-feira", disse Patrícia Gomes, acrescentando que as temperaturas estão acima do normal para a época.

Contudo, na terça-feira, dia de Carnaval, já é esperada uma descida de temperatura e existe uma possibilidade baixa de ocorrência de precipitação.

"Para terça-feira prevê-se um enfraquecimento do anticiclone que vai permitir a aproximação de uma superfície frontal fria que vai dar origem a uma possibilidade de precipitação entre 10 a 35% nas regiões do norte e centro, em especial no litoral", referiu.

Em relação às temperaturas, Patrícia Gomes adiantou que as mínimas vão rondar os 5 a 11 graus Celsius em grande parte do território, sendo nas regiões do interior norte e centro entre os 0 e os 5 graus.

"No que diz respeito à máxima, nos próximos dias e até segunda-feira vão variar entre os 16 e os 25 graus. Os valores mais elevados vão registar-se na região sul, nas regiões do Alentejo e Algarve, e os mais baixos nas regiões do interior norte e centro", disse.

Para terça-feira de Carnaval está prevista uma descida da temperatura entre 3 a 6 graus comparativamente aos valores a registar hoje e no fim de semana.