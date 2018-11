Carne de porco prestes a seguir para a China

Foto: José Manuel Ribeiro - Reuters

Capoulas Santos diz que o processo aguarda apenas por pequenos detalhes de natureza burocrática e que dentro de poucas semanas as primeiras remessas seguem para a China.

O ministro da Agricultura visitou a feira das importações da China, em Xangai.



Para além da carne de porco, Capoulas Santos diz que Portugal quer colocar outros produtos no mercado chinês sendo que o vinho, azeite e produtos lácteos nacionais já conquistaram Pequim.



De acordo com informação dos serviços do ministério da Agricultura, em três anos, Portugal abriu mercados em mais de 50 países para cerca de 190 produtos.



Capoulas Santos disse que o problema não é a falta de mercados para os produtos portugueses mas sim a capacidade de resposta face à capacidade de produção do país.