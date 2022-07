Carreira de técnico auxiliar de saúde junta Governo e sindicatos

A reunião, convocada pela tutela, visa a negociação da nova carreira de técnico auxiliar de saúde, uma das medidas que constam no programa do Governo para o setor.O Sintap, que far-se-á representar na reunião pelo secretário-geral, José Abraão, pretende levar ainda para a mesa das negociações a criação da carreira de técnico administrativo de saúde, uma "proposta que tem vindo a defender, trazendo justiça também para os assistentes técnicos do setor da saúde".