Carrilho da Graça "estranha" incêndio de Notre-Dame

A Catedral estava em obras e pode ter sido essa a causa do incidente. "Todas as obras são um risco", reconhece o arquitecto.



Carrilho da Graça mantém contudo o optimismo. "É uma tragédia, uma coisa terrível, e temos de olhar com calma para a extensão das perdas. E depois perceber também que Notre-Dame pode ser reconstruída".



A reconstrução de Notre-Dame deverá seguir o traçado pré-existente acredita Carrilho da Graça.



"Penso que a operação que se vai fazer é reconstruir o que existia independentemente de considerações e reparações que possa haver sobre o melhoramento das condições ou introdução de algumas coisas um pouco mais contemporâneas", afirmou.