Carta aberta contra medidas de confinamento. Situação "não é a mesma que tínhamos no ano passado"

Alertam que certas medidas restritivas têm efeitos mais gravosos para a sociedade do que a covid-19, dizem que já não se justificam as medidas gerais de confinamento e defendem novas estratégia.



Os médicos e farmacêuticos lembram, por exemplo, que a taxa de mortalidade por Covid-19 ronda os 0,03 por 100 mil habitantes, enquanto que noutras doenças essa taxa é de 2,7 por 100 mil.



Estes especialistas defendem que a pandemia continue a ser prioritária, mas com outras medidas de combate.



O médico pneumologista Agostinho Marques, um dos signatários desta carta aberta, assinala que a situação sanitária atual "não é a mesma que tínhamos no ano passado".



O especialista salienta que nesta altura o foco é a vacinação e que a Covid-19 se encaminha para ser uma doença "endémica" na sociedade.



Agostinho Marques refere ainda que este é o momento de atender aos doentes com outras patologias que ficaram prejudicados nos últimos meses, perante a saturação dos hospitais.