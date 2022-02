Carta para Participação em Saúde regulamentada na próxima legislatura

Ainda que frisando que não pode "falar em nome do próximo Governo", Marta Temido, questionada pela agência Lusa a pretexto do Dia Mundial do Doente, que hoje se assinala, sobre o atraso na regulamentação da Carta, respondeu: "Vamos certamente fazer essa implementação".



Questionada sobre os prazos para isso acontecer, a ministra disse: "Seguramente (acontecerá) na próxima legislatura. Estou em crer que o próximo Governo terá isso em atenção".



Margarida Santos, coordenadora da iniciativa Mais Participação Melhor Saúde, vê "vontade política" para regulamentar a Carta, subscrita por uma centena de organizações da sociedade civil, mas teme "não ser ainda uma prioridade".



Fundada em 2015 para aproximar os doentes das entidades que tomam decisões, a iniciativa Mais Participação Melhor Saúde coordenou um "trabalho de anos" para reunir quatro mil assinaturas e obrigar a Assembleia da República a debater a Carta, "uma pedrada no charco" da política de saúde em Portugal.



Agora, Margarida Santos receia que a Carta venha a ser regulamentada no âmbito do novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), em vez de "numa portaria própria", para não ficar apenas "anexada".



A ministra Marta Temido afasta os receios das associações de doentes, explicando que não se trata de "regulamentar dentro do Estatuto", mas de garantir "uma vinculação do Estatuto à Carta".



O novo Estatuto do SNS, aprovado em Conselho de Ministros em outubro do ano passado, entrará em vigor em simultâneo com a Lei do Orçamento do Estado, processo em suspenso desde dezembro. A consulta pública sobre o documento já terminou, mas ainda falta o parecer de entidades do setor.



"Nada sobre os doentes sem os doentes, isso tem de ser a marca de tudo aquilo que for feito em termos de construção dos sistemas de saúde modernos", vincou a ministra, a propósito do Dia Mundial do Doente, instituído há 30 anos pelo Papa João Paulo II, para sensibilizar profissionais e autoridades de saúde para a importância de apoiar os doentes.



"Ao nível do nosso país, havia - esperemos que volte a haver - um conjunto de princípios, regras e determinações relativamente ao Estatuto do SNS, ao novo, sobre a obrigatoriedade da participação, o convite à participação dos utentes", assinala Marta Temido.