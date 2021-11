"Cartão Azul". Procurador Rosário Teixeira investiga negócios de Pinto da Costa na última década

O Procurador Rosário Teixeira, que lidera o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), suspeita que desde 2012 vários agentes desportivos acordaram com o presidente do Futebol Clube do Porto levar a cabo um esquema fraudulento.Há indícios de que os agentes desportivos devolviam comissões indevidas quer a Pinto da Costa quer a outros dirigentes do FC Porto.São mais de uma dezena os negócios com jogadores em investigação.O agente desportivo Pedro Pinho é apontado como principal "testa de ferro" de Pinto da Costa.





No passado dia 22 de novembro foram realizadas buscas à SAD do FC Porto. O Ministério Público procurou indícios relacionados com suspeitas de fraude na transferência e contratação de jogadores e transmissões televisivas.