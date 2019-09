Cartel da banca. Autoridade da Concorrência condena 14 bancos ao pagamento de 225 milhões de euros de multa

É a maior multa de sempre aplicada pela Autoridade da Concorrência. Foram condenado 14 bancos a pagar 225 milhões de euros de multa por terem praticado um cartel no crédito à habitação, ao consumo e às empresas.



O processo de investigação levou seis anos e meio, tendo sido aberto em dezembro de 2012 por denúncia de um dos bancos envolvidos.



Foram feitas buscas e apreensões em 25 instalações dos bancos. E nem todos os bancos tinham práticas concertadas nos três tipos de créditos, nem durante todo o tempo.



As multas vão entre os 80 milhões e os zero euros para quem denunciou o caso. E o segundo banco que deu novas provas, já no decorrer do processo, terá de pagar apenas metade da multa.



A Autoridade da Concorrência conclui que estas práticas duraram, pelo menos, mais de 10 anos, entre 2002 e 2013.



Quem tiver feito contratos de crédito durante este período pode agir judicialmente.