Casa da Montanha do Pico temporariamente encerrada

Lusa11 Out, 2018, 15:58 | País

Numa nota, o executivo açoriano indicou que "a direção regional do Ambiente, através do Parque Natural da Ilha do Pico, informa que, devido às condições meteorológicas adversas, a Casa da Montanha encontra-se encerrada hoje", estando prevista a sua reabertura "na sexta-feira, no horário habitual, entre as 08:00 e as 20:00" locais, mais uma hora em Lisboa.

A Casa da Montanha e´ um ponto de paragem obrigatório para apoiar quem pretende realizar a subida ao Pico e também efetuar o seu registo e controlo, de acordo com o regulamento em vigor, segundo informação disponibilizada pelo executivo.

A estrutura disponibiliza informações sobre a geologia, biologia, história, clima e enquadramento legal da Reserva Natural da Montanha do Pico, acrescenta.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) atualizou esta manhã os avisos amarelos de vento e agitação marítima para os grupos Ocidental e Central dos Açores e acrescentou um aviso meteorológico de chuva até sexta-feira.

Segundo o IPMA, o agravamento do estado do tempo, que já se faz sentir hoje, deve-se à passagem, a norte do arquipélago, da depressão Callum, com um sistema frontal associado.