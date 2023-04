Casa dos Afetos nasce em Arganil com investimento superior a um milhão de euros

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Coimbra lançou um concurso público, orçado em mais de 1,1 milhões de euros (ME), para a construção da Casa dos Afetos, no centro de Arganil.