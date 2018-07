Partilhar o artigo Casal de idosos encontrado morto em habitação na zona histórica do Porto Imprimir o artigo Casal de idosos encontrado morto em habitação na zona histórica do Porto Enviar por email o artigo Casal de idosos encontrado morto em habitação na zona histórica do Porto Aumentar a fonte do artigo Casal de idosos encontrado morto em habitação na zona histórica do Porto Diminuir a fonte do artigo Casal de idosos encontrado morto em habitação na zona histórica do Porto Ouvir o artigo Casal de idosos encontrado morto em habitação na zona histórica do Porto