Casal e criança encontrados mortos em Aldeia de Joanes

Foto: Aldeiadejoanes@facebook/DR

Três pessoas, um casal e uma criança de dez anos, foram encontradas mortas dentro de uma habitação na Aldeia de Joanes, Fundão.

Segundo o relato dos bombeiros as causas da morte ainda estão por apurar, mas o trágico acontecimento terá acontecido há várias horas.



O comandante José Sousa dos Bombeiros Voluntários do Fundão contou á antena 1 o que encontram no local, e explica que um dos cenários pode ser a ingestão de cogumelos ou a inalação de monóxido de carbono.



A Polícia Judiciária já está a investigar as causas do acidente.