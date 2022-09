Casal McCann perde na Europa processo contra o Estado português

Em causa uma sentença da Justiça portuguesa que absolveu Gonçalo Amaral num processo interposto pelo casal McCann, em defesa do respeito pela vida privada e da presunção de inocência.



Os pais de Madeleine, desaparecida em 2007, pediam uma indemnização por declarações do inspetor da judiciária que liderou a investigação do desaparecimento da criança.



Estas declarações foram publicadas em entrevistas, num documentário e num livro.