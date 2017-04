Casal McCann recorre para justiça europeia contra ex-inspetor da PJ Gonçalo Amaral

Lusa 30 Abr, 2017, 07:41 | País

"Vamos recorrer. Ainda não entregámos o recurso, mas vamos para os tribunais europeus", afirmou o pai da criança, Gerry McCann, à BBC, na única entrevista que o casal concedeu a propósito do 10.º aniversário do desaparecimento de Madeleine McCann, e cuja reprodução foi autorizada para outros órgãos de comunicação social.

A 31 janeiro, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a decisão da Relação em revogar o pagamento de uma indemnização de 500 mil euros por Gonçalo Amaral aos pais da criança desaparecida em 2007 no Algarve, por danos causados com a publicação do livro intitulado "Maddie: A Verdade da Mentira".

Gerry McCann lembrou que este processo foi iniciado há oito anos, quando o casal sentiu que o livro e subsequente documentário, que sugere o possível envolvimento dos pais numa morte acidental da filha, estava a prejudicar a campanha para encontrar Madeleine.

"Eu penso que é tudo inconcebível, tem sido muito perturbador, e causou muita frustração e raiva, o que é um sentimento muito negativo, e penso que precisamos de canalizar isso. Ainda tenho esperança que no fim a justiça prevaleça, e tudo acabe bem", disse a mãe, Kate McCann.

O conflito com o antigo inspetor da PJ, que foi responsável inicialmente pela investigação ao desaparecimento, tem alimentado muitos comentários negativos na Internet, sobretudo nas redes sociais, o que faz com que o casal evite usar essas plataformas.

A principal preocupação, confessou, são os outros dois filhos, que atualmente têm 12 anos, pelo que têm tentado impedir que usem redes sociais como os jovens da idade deles.

"Temos sido o mais abertos possível com eles. Contámos-lhes sobre as coisas e que pessoas escrevem coisas que são simplesmente mentira e que eles precisam de ter consciência disso. Ainda não chegaram a uma idade em que estão na Internet e outros sítios, mas estão a chegar a essa fase. Estão em grupos fechados com os seus amigos, etc, e isso é importante", comentou a progenitora.

O casal McCann louva o "apoio fantástico" recebido ao longo de dez anos, mesmo que sejam os comentários negativos que muitas vezes tenham destaque.

"A nossa experiência principal foi a bondade das pessoas e o apoio que tivemos ao longo de dez anos, e isso não diminuiu neste tempo todo", garantiu Kate McCann.

Madeleine McCann desapareceu poucos dias antes de fazer quatro anos, a 03 de maio de 2007, do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos, mais novos, num apartamento de um aldeamento turístico, na Praia da Luz, no Algarve.

