Casas evacuadas na Trofa e Maia, chamas combatidas por 81 homens

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) do Porto disse à Lusa que o incêndio ativo na Trofa e Maia continuava ativo pelas 19:00 de hoje e que no terreno estavam a combater as chamas "81 homens de várias corporações de bombeiros", com "21 viaturas" e "três meios aéreos".

O CDOS do Porto adiantou que ia ser "montado um posto de comando no local do incêndio ativo".

Fonte da Corporação dos Bombeiros de Santo Tirso disse à Lusa que as chamas já destruíram armazéns e obrigaram à evacuação de casas em Folgosa e Vilar de Luz.

A mesma fonte adiantou que o bombeiro que foi assistido no local do incêndio e transportado para o hospital de Famalicão já recebeu alta hospitalar e que sofreu uma "contração muscular devido ao esforço".

Uma criança que se sentiu mal no interior de um carro na A3, com o stresse do fogo e que inalou fumos, foi transportada para o Hospital de São João, no Porto, mas não é considerado ferido ligeiro, acrescentou a mesma fonte dos Bombeiros de Santo Tirso.

O trânsito na A3 foi encerrado cerca das 17:00 de hoje, nos dois sentidos, entre Santo Tirso e a Maia, devido ao incêndio florestal e as filas de trânsito estendiam-se, pelas 19:00 de hoje, até à Circunvalação, à saída do Porto.

