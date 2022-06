Casas Regionais e Coletividades mostram-se em Lisboa

Criadas no século passado para apoiar os migrantes que deixavam as suas terras e rumavam a Lisboa à procura de uma vida melhor, as Casas Regionais são hoje embaixadas da Cultura e das tradições de todo o país na capital. Mas vivem-se tempos de dificuldades e algumas estão em risco de desaparecer.



Já as Coletividades da capital são mais de três centenas, entre coletividades culturais, recreativas e desportivas, sociedades filarmonias, grupos de teatro amadores, grupos corais, associações humanitárias, entre outras.



Com a repórter Arlinda Brandão vamos conhece-las e saber quais as suas atividades, desafios e dificuldades através das Associações que as representam.

Começamos com a Associação das Casas Regionais de Lisboa, cujo presidente é o responsável pela Casa do concelho de Tondela.



Depois vamos com a repórter Arlinda Brandão à sede da Associação das Coletividades do concelho de Lisboa e perceber como funcionam e que desafios têm pela frente. Um dos mais relevantes é atrair jovens para esta causa.