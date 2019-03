Cascais vai receber sede de fundação para estudantes criada por papa Francisco

Lusa14 Mar, 2019, 20:27 | País

De acordo com o vice-presidente da autarquia, Miguel Pinto Luz a escolha da vila acontece depois de José María del Corral, o diretor da fundação, ter visitado Cascais "há cerca de um ano e meio" durante a realização das `Jornadas de Cidadania`, que reuniu em Cascais cerca de 300 jovens.

"Foi com enorme satisfação que vimos a vontade da fundação Scholas Occurrentes de poder sediar em Portugal a sua atividade. Cascais imediatamente disse que sim. Na próxima semana terei oportunidade de estar no Vaticano com Sua Santidade a celebrar o acordo e falaremos em direto para a sede local, aqui numa antiga escola", disse Miguel Pinto Luz em declarações à agência Lusa.

A Escola Conde Ferreira, próxima ao edifício da Câmara Municipal de Cascais, no centro histórico da vila, foi o edifício cedido pela autarquia para acolher a fundação.

A comitiva do município de Cascais será recebida na quinta-feira no Vaticano, pelo papa Francisco, para celebrar a parceria entre a fundação e o município português estando previsto também um momento de chamada de vídeo em direto entre o Vaticano e Cascais.

"A fundação estará sedeada em Cascais e vai fazer trabalho no país todo. Cascais é só a sede da fundação que irá desenvolver o seu trabalho em todo o território nacional e noutros municípios. O facto de ser em Cascais não quer dizer que a fundação venha a fazer trabalhos somente em Cascais", esclareceu o autarca.

Para o responsável, o grande desafio que a fundação vem trazer é o de "abrir novas formas de estar e pensar o mundo".

"Foi com enorme fascínio que vi o projeto que estão a fazer e que é a convicção plena que o papa Francisco tem que os jovens de hoje são o futuro de amanhã. Sejam jovens católicos, budistas ou muçulmanos. Esta perspetiva que um papa católico tem de que é urgente criar uma fundação para poder projetar, educar e guiar os jovens sejam eles de que credo forem, para garantir um futuro mais próspero a este planeta, que é de todos nós. É uma perspetiva muito inspiradora no mínimo", afirmou Miguel Pinto Luz.

A Scolas Occurrentes, fundada em agosto de 2013, envolve atualmente quase 450 mil escolas e redes de ensino, estando presente em 190 países. Desde a sua fundação, tem vindo a estabelecer sedes em países dos vários continentes e esta será a primeira em Portugal.

A audiência privada no Vaticano está agendada para a tarde da próxima quinta-feira, tendo a autarquia avançado à agência Lusa que, em Cascais, além de 200 jovens estudantes estarão presentes também membros do Governo para participar na chamada de vídeo em direto com o papa Francisco.