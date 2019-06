Caso Berardo. Constâncio alega desconhecimento e causa polémica

Nestes documentos é claro que a fundação informou o Banco de Portugal de que a aquisição seria feita com um empréstimo de 350 milhões concedidos pela Caixa - uma operação que Vitor Constâncio disse desconhecer quanto foi interrogado pelos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito.



Vítor Constâncio, à época Governador do Banco de Portugal, deu aval ao empréstimo. E omitiu a informação, na Comissão parlamentar, em março deste ano.



Na rede social Twitter, Vítor Constâncio já escreveu que não é verdade, que nunca foi questionado sobre isto. E acrescentou depois que "não tem memória disso."



Há documentos, a que a RTP teve acesso, que comprovam a informação, inicialmente avançada pelo Público.



A operação da Fundação Berardo foi autorizada em agosto de 2007. O departamento de supervisão bancária do Banco de Portugal foi informado: Berardo ia investir no BCP com "recurso a fundos disponibilizados pela Caixa".



O supervisor aprovou o pedido.



Joe Berardo, considerado investidor especulativo, tornou-se um dos principais acionistas individuais do maior banco privado português.



Vítor Constâncio foi governador do Banco de Portugal entre 2000 e 2010. Aos deputados, este ano, deixou claro que não se lembra de ter sido alertado para "créditos ruinosos" na Caixa.



Doze anos depois, este crédito - 350 milhões de euros que Berardo levantou do banco público - continua por liquidar.