Caso Bsports. Secretário de Estado do Desporto promete tolerância zero para casos semelhantes

O até aqui presidente da assembleia-geral da Liga era o responsável pela academia em Famalicão que é suspeita de tráfico humano de jovens, alguns menores de idade e que vinham para Portugal para seguir uma carreira no futebol..



O SEF fez buscas na academia em Famalicao na segunda-feira.



A Procuradoria-Geral Regional do Porto adianta, numa nota, que 33 menores de idades foram retirados das instalações e transferidos para instituições de acolhimento.



O secretário de Estado do Desporto prometeu, na Antena 1, tolerância zero para casos destes e promete apresentar propostas de lei para combater tráfico humano no próximo Conselho Nacional do Desporto, desde logo aumentar a fiscalização.