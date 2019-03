Caso da "carrinha azul" de Coimbra sem indícios de crime, PJ propõe arquivamento

Lusa13 Mar, 2019, 16:38 | País

Em comunicado enviado à agência Lusa sobre o chamado caso da "carrinha azul", partilhado e comentado nas redes sociais nas últimas semanas, a PJ confirmou ter recebido uma participação "dando conta da circulação em Coimbra de uma viatura de matrícula estrangeira, na qual se faziam transportar dois cidadãos que abordaram, em circunstâncias percecionadas como estranhas, uma mulher e uma criança junto a um estabelecimento de ensino da cidade".

Na sequência da queixa, os investigadores da Diretoria do Centro da PJ desenvolveram "diligências de investigação, através das quais não se confirmou a existência de qualquer ação ou intenção ilícita por parte dos visados, ambos estrangeiros", adianta a nota.

"A divulgação deturpada desta informação, através das redes sociais, gerou alguma intranquilidade na população da cidade de Coimbra e zonas limítrofes, levando a que os dois cidadãos, que se pretendem estabelecer em Coimbra, tivessem sido alvo de várias interpelações por parte de pessoas desconhecidas, vendo a sua liberdade de movimentos condicionada", refere ainda o comunicado da Polícia Judiciária.

Acrescenta que o inquérito foi enviado aos serviços do Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra, "com proposta de arquivamento".