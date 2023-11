Podem ser conhecidas este domingo as medidas de coação para os cinco detidos na Operação Influencer. No sábado, terminaram as audições a duas figuras-chave do processo. Diogo Lacerda Machado, o melhor amigo do primeiro-ministro, garante nunca ter usado o nome ou o cargo de António Costa. Já Vitor Escária sublinhou a legalidade do dinheiro encontrado nas buscas em São Bento.