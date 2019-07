Caso de Tancos. Um imbróglio de dois anos

Todo o material militar desapareceu na madrugada de 28 de Junho de 2017, numa noite em que a videovigilância não estava a funcionar, num local onde o dispositivo era de apenas um sargento e 10 praças.



Depois do assalto, as torres passaram a ter vigia, e as redes de proteção foram remendadas. Os paióis de Tancos estão rodeados por quilómetros de rede, em duplicado.