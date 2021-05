Caso dos Comandos. Ministério Público pede uma pena de 10 anos de prisão

O Ministério Público pediu a condenação de apenas cinco dos 19 arguidos no julgamento dos comandos. A procuradora pediu penas entre os dois e os 10 anos de prisão. Hugo Abreu e Dilan Silva morreram em 2016 na sequência da prova militar Zero do curso dos Comandos.