Caso dos comandos: os tribunais administrativos como compasso de espera

As famílias de Hugo Abreu e Dylan da Silva pedem no total 700 mil euros ao estado português.



Mas o coletivo do julgamento dos comandos decidiu remeter os pedidos de indemnização cível para os tribunais administrativos. Os advogados recorreram da decisão.



A presidente do coletivo decidiu avançar com o julgamento e começar a ouvir o primeiro dos cinco arguidos que manifestaram a intenção de falar em audiência, antes de o Ministério Público fazer prova da acusação.



Entre as testemunhas está o major Vasco Brazão, agora detido em casa pelo processo do roubo das armas de Tancos, mas que foi o investigador principal das duas mortes nos comandos.