Caso EDP. Manuel Pinho e Ricardo Salgado sabem se vão a julgamento no dia 14 de abril

A juíza de instrução Gabriela Assunção definiu o anúncio da decisão de pronunciar ou não os três arguidos deste processo para julgamento para o dia 14 de abril, às 14:00, no Tribunal Central de Instrução Criminal.

A data foi comunicada no final do debate instrutório hoje realizado, no qual o Ministério Público (MP) e as defesas dos arguidos trocaram argumentos sobre os factos da acusação e os pontos dos requerimentos de abertura de instrução.

O antigo ministro da Economia (entre 2005 e 2009) Manuel Pinho foi acusado no Caso EDP de um crime de corrupção passiva para ato ilícito, outro de corrupção passiva, um crime de branqueamento de capitais e um crime de fraude fiscal.

Foram ainda acusados neste processo a mulher do ex-ministro, Alexandra Pinho, em concurso efetivo e coautoria material com o marido de um crime de branqueamento de capitais e outro de fraude fiscal, e o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado, por um crime de corrupção ativa para ato ilícito, um crime de corrupção ativa e outro de branqueamento de capitais.